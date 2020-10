Neuvěřitelné chování předvedl sedmatřicetiletý muž z Aše. Tomu nevyšel druhý pokuso krádež v jednom z františkolázeňských obchodů. Když ho zadržel personál, rozzuřil se a začal prodejnu demolovat.

Ilustrační snímek. Pouta | Foto: Deník / Karel Pech

„Muž procházel prodejnou a po chvíli vzal z regálu nabíječku a holící strojky,“ informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Věci schoval do tašky a prošel přes pokladnu, aniž by za ně zaplatil. Namlsán tím, že mu krádež prošla, se poté, co ukradené věci dal do auta, se do prodejny vrátil. „Do tašky tentokrát dal několik lahví alkoholu, uzeniny nebo čokoládu a znovu se pokusil obchod opustit,“ uvedl mluvčí. Tentokrát ale zapípala bezpečnostní brána a pracovníci zavřeli dveře prodejny. A následně začalo divadlo. Muž neustále vulgárně nadával, poté ze vzteku poničil nejen bezpečnostní bránu, ale i poutáky na zboží.