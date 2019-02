Karlovarský kraj - Škodu přes sto tisíc korun způsobil sedmatřicetiletý muž z Chebu, kterého kriminalisté obvinili z krádeže.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vít Šamánek

„Nejprve měl vniknout do novinového stánku a odcizit odtud finanční hotovost a různé tabákové výrobky," informovala policejní mluvčí Kateřina Krejčí. O pár dní později se do stánku vrátil a znovu si vzal peníze a navrch přidal další tabákové výrobky. „V posledním případě si vybral prodejnu," přiblížila mluvčí. Tady ho zřejmě nepřepadla kuřácká vášeň, ale hlad. Z krámu si odnesl uzeniny a dvě plné přepravky s pivem. Sedmatřicetiletého výtečníka už v posledních třech letech soud odsoudil. „Nyní mu v případě prokázání viny hrozí až pět let za mřížemi," dodala Kateřina Krejčí.