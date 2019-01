Karlovy Vary — Na oznámení, že kdosi vykopl dveře u jednoho z domů v karlovarské čtvrti Rybáře, vyrážela v pátek kolem půl šesté ráno hlídka karlovarských strážníků.

Podle oznamovatele se měl do domu „nabourat“ a pohybovat se v něm drogově závislý člověk.

„Hlídka, která byla shodou okolností nedaleko incidentu, byla na místě během dvou minut,“ uvedl Marcel Vlasák, velitel Městské policie Karlovy Vary.

Strážníci skutečně na místě zjistili, že jsou poškozené dvoje dveře. Na svědomí to měl muž, který v domě kdysi bydlel. „Chtěl se zřejmě vrátit do bytu, o který ovšem soudním rozhodnutím přišel. Ke své velké smůle si vybral ten nejnevhodnější způsob,“ řekl velitel strážníků.

Strážníci na místo povolali kolegy ze státní policie, protože pojali podezření, že muž spáchal trestný čin. „Policisté budou dále celý případ šetřit,“ doplnil Vlasák.

Obdobné výjezdy jsou nezřídka spojené s nějakou tou slovní, či dokonce fyzickou potyčkou mezi pachatelem a strážníkem. Tentokrát se však zásah obešel bez nutnosti použít fyzické síly. Kdyby se ovšem muž, který se do domu v Rybářích vlámal, chtěl pustit se zasahujícími strážníky do křížku, se zlou by se potázal. Členem hlídky byl totiž Miroslav Ponert, který má na městské policii na starost bojovou přípravu strážníků.