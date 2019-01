Ostrovsko — Osm mladistvých, kteří se v nočních podnicích oddávali alkoholickým orgiím, odhalila o víkendu společná akce státních a městských policistů.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Sedm případů bude řešit odbor sociálně právní ochrany, jednu slečnu, která nadýchala 1,38 promile alkoholu, si přímo na místě převzali rodiče. „Vedle kontroly podávání alkoholu mladistvým a nezletilým se deset policistů, pět strážníků a pracovnice městského úřadu soustředili i na pátrání po osobách a věcech,“ uvedl Pavel Valenta, mluvčí okresního ředitelství policie v Karlových Varech.

Uniformovaní strážci zákona a pořádku v osmi podnicích v Ostrově, Hájku a Hroznětíně zkontrolovali celkem 54 mladistvých. Vedle osmi podnapilých odhalili i přestupek — podávání alkoholu mladistvým. „Ten vyřešili strážníci městské policie pokutou,“ doplnil mluvčí.

„Byť to neradi říkáme, akce byla úspěšná. Úspěch tkví v tom, že nevyšla naprázdno. Ale nikdo určitě není nadšený z toho, že mládež popíjí alkohol, i když na to ještě nemá ze zákona nárok. Je to tedy takový úspěch – neúspěch,“ zhodnotil víkendový zátah Pavel Čekan, velitel Městské policie Ostrov.

Žádnou obdobnou akci zatím strážníci nechystají. „To ovšem neznamená, že žádná nebude,“ varoval velitel.