Psychiatra z Tachovska čeká soud. Podle obžaloby měl mladé ženě píchnout nebezpečnou látku, aby získal její dítě.

Ilustrační foto | Foto: čtk

Touha po cizím dítěti, které chtěli se ženou do péče, přivede psychiatra Jana F. (67) z Tachovska před Krajský soud v Plzni. Podle obžaloby chtěl vyvolat porod u cizí ženy, aby chlapeček byl co nejdříve na světě. Ona by si tak nestihla vše rozmyslet a dítěte by se vzdala. Píchl jí proto látku, kterou neměl právo aplikovat a která mohla ohrozit život Kamily S. (23) z Ostravska i jejího plodu. Lékař, který ordinuje v Karlovarském kraji, ale obvinění odmítá.