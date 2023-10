„David Limberský postupně předal poškozenému Luboši Jírovi částku přesahující čtyři miliony korun za účelem nákupu výpočetní techniky v oblasti kryptoměn, a v momentu, kdy přestal být obžalovaný spokojený s výkonem, požadoval po poškozeném vyřešení věci. Odmítl převzetí zakoupené techniky a požadoval vrácení celé vložené částky. Odmítl jiné alternativy i právní řešení situace. Poškozený upozornil Limberského, aby si nehrál na devadesátky. Dostavil se tak na domluvenou schůzku dne 21. září 2022 od 10 hodin. Limberský představil obviněného Kohouta a Kosce nejdříve jako své advokáty a až poté, co Jíra řekl, že může také záležitost řešit s advokáty, sdělili mu, že nejde o advokáty, ale že je zjevné, že jde o osoby mající v poškozeném vzbudit obavy,“ četl státní zástupce Jiří Kožina spis obžaloby a pokračoval: „Všichni obvinění chtěli vrátit peníze. Poškozený navrhoval, že obviněným předá výpočetní techniku. Kosec mu řekl, že ví, že nedávno koupil dům a že ví, kde bydlí, což v dané situaci nebylo možné vnímat jinak než jako nátlak. Poškozený dále trval na svém. Načež František Kohout požádal hosty kavárny, aby salónek opustili, zavřel dveře, vytáhl pistoli, s níž poškozeného opakovaně udeřil do zátylku.“

Limberský míří před karlovarský soud. U vydírání měli komplici použít i pistoli

Střelnou zbraní měl podle obžaloby Kohout Jíru dále ohrožovat a měl se opakovaně ptát, kdy peníze vrátí. Na to měl Jíra odpovědět, že v listopadu. „Pavel Vaigl měl poškozenému říci, že nyní už může odejít. Obvinění způsobili poškozenému přibližně osmicentimetrovou oděrku na tváři. Tímto jednáním měli všichni obvinění spáchat zločin vydírání,“ stojí ve spisu.

Zdroj: Kopecká Jana

Zástupce nežádá u třech obžalovaných trest odnětí svobody, ale peněžitý. U Limberského, Vaigla a Kohouta se jedná o částku půl milionu korun, u Kosce je situace jiná. Ten totiž čelí dalšímu trestnímu stíhání, a to opět za vydírání, rozsudek by měl padnout příští týden. Pak by se mělo jednat o souhrnný trest odnětí svobody. V případě Kosce navrhuje státní zástupce 30 měsíců. „Navíc se jedná o částku 700 tisíc korun, kterou můj klient musel vynaložit na náklady na svou ochranu v době po útoku,“ uvedl advokát Jíry Jan Horych.

Čtveřice obžalovaných sdělila, že se cítí nevina. Během úterního dopoledne vypovídal pouze bývalý fotbalový reprezentant. Prohlásil, že investice se nevyvíjela tak, jak si s obchodními partnery představovali. „S Jírou jsem se seznámil v roce 2021, znaly se jeho přítelkyně a má manželka. Bylo mi to představeno jako skvělý byznys a já se o tom zmínil mému kamarádovi Pavlu Vaiglovi. Společně jsme na to Jírovi dali 2 miliony 240 tisíc korun, Pavel investoval milion, já tu větší část. Na konci listopadu nám zapojil techniku a předal mi peněženku na kryptoměny. V lednu mě informoval, že zbývá doplatit ještě 160 tisíc korun na nějaké karty. Situace s kryptoměnou se v únoru a březnu vyvíjela dobře. Pak přišla další super nabídka a Pavel Vaigl říkal, že má dva kamarády Kosce a Kohouta, kteří by se k nám chtěli také přidat. Tentokrát šlo o sumu milion šest set tisíc, já do toho vložil milion,“ líčil u soudu Limberský.

Jsem jen fotbalista, výpočetní technice nerozumím

Jenomže pak se investice začala ukazovat jako nevýhodná a výkon počítačů na kryptoměny začal klesat. „Měl jsem zodpovědnost za nás všechny čtyři. Jíra mi přitom tvrdil, že výkon nikdy klesat nebude. Chtěl jsem po něm, aby to vyřešil. On mi na to odpověděl, že na to se… a že mi techniku přiveze. Já jsem jen fotbalista, výpočetní technice nerozumím. Co bych s ní dělal, kdyby mi to přivezl? Dohodli jsme se na schůzce. Jíra určil Bon – jour ve Varech, kde já jsem nikdy před tím nebyl. Ten den jsem viděl Kosce úplně poprvé. A on říkal, že nějaký jeho příbuzný se v kryptoměnách vyzná a že za tyto peníze by výkon mohl být dvakrát takový,“ vyprávěl fotbalista.

Na schůzce v kavárně se nejdříve pětice mužů dohadovala, jak situaci řešit. „Já po něm nechtěl celou částku, těch variant bylo asi deset, on ale na nic nechtěl přistoupit. Začali jsme se hádat a já Jírovi řekl, že to je podvodník a ať jde do pr.… Začalo se to hrotit. Fanda (Kohout - poznámka redakce) obcházel stůl, já tomu nevěnoval pozornost, hádal jsem se s Jírou. Řekl lidem u stolku, že mají odejít. Zavřely se dveře. Jíra mu řekl, že takových, jako je on, si na něj může pozvat, kolik bude chtít. To Fandu vytočilo, začali se pošťuchovat. On se ho snažil chytit za krk, zatlačit ho dolů. Když ho tlačil dolů, tak mu něco vypadlo z brašny. Nevím, co to bylo. Sebral to a dal to zpátky do brašničky. Já z toho byl celý zaskočený. Koukal jsem jako výr. Byla to divná situace, kterou jsem nikdy nezažil. Vaiglík pak Jírovi řekl, seber se a běž, vyřešíme to někdy jindy. My jsme tak ještě chvilku seděli, pak jsme zaplatili a odešli. Na schůzce byla normální komunikace. Fanda pak říkal, že mu tam vypadl zásobník,“ dodal Limberský.

Někteří aktéři tohoto příběhu se objevují i v zákulisí dvanáct let staré vraždy karlovarského vyhazovače Antonína S., která se už příští týden znovuotevírá u Vrchního soudu v Praze. Jde o Kosce, který čelí v současné době hned dvěma trestním stíháním za vydírání. Ten je zároveň velmi dobrým kamarádem Pavla H., korunního svědka v nájemné vraždě. Podle informací Deníku v tomto dalším vydírání je dalším obžalovaným právě Pavel H. Před lety navíc Pavel H. Kosce omylem postřelil do nohy, kdy mezi nimi došlo v ulici I. P. Pavlova ke konfliktu se skupinou mužů ze zahraničí. Pavel H. tehdy vytáhl zbraň a zasáhl jí svého kamaráda.