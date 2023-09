„Ano, mohu potvrdit, že v záležitosti byly obžalovány čtyři osoby a že bylo nařízeno hlavní líčení. Více se k záležitosti nebudu vyjadřovat,“ uvedl státní zástupce Jiří Kožina, který dostal kauzu na starosti. „Začátek hlavního líčení v této věci bylo stanoveno na 10. října,“ upřesnil předseda Okresního soudu v Karlových Varech Aleš Fikker.

Fotbalista Limberský obžalován z vydírání. Stane před soudem v Karlových Varech

Známý fotbalista, který má za sebou nejeden skandál, měl v září před dvěma lety ještě se třemi dalšími komplici vydírat svého obchodního partnera za pomoci střelné zbraně kvůli zmařené investici v oblasti kryptoměn. Limberský měl muže pozvat do kavárny Bon - jour, kde na něj čekal s trojicí mužů. „Ve druhé polovině září se měla čtveřice mužů sejít s dvaatřicetiletým mužem v jedné z kaváren v Karlových Varech. Devětatřicetiletý muž měl opět po dvaatřicetiletém muži požadovat do určitého termínu vrácení finančních prostředků. Ten to měl ovšem znovu odmítnout s tím, že mu předá zmíněnou výpočetní techniku, která byla za tyto finanční prostředky pořízena. Následně se měl do sporu vložit sedmatřicetiletý muž, který měl začít dvaatřicetiletému muži vulgárně nadávat a po chvíli ho ohrožovat střelnou zbraní. Poté ho měl zbraní udeřit do horní poloviny těla. Přitom měl po dvaatřicetiletém muži požadovat vrácení finančních prostředků," sdělil k případu před dvěma lety mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Napadený muž skončil v nemocnici. Policisté 6. října 2021 čtveřici aktérů zadrželi a následně propustili s tím, že jejich další trestní stíhání bude pokračovat na svobodě.

„Nebyla jsem tenkrát u toho. Vše se odehrálo v salónku, který je oddělený a hosté si do něj mohou zavřít i dveře. O všem jsme se dozvěděli, až když přišla policie. Ti muži normálně přišli a pak zaplatili a zase odešli,“ reagovala na záležitost majitelka restaurace, známá karlovarská právnička Holoubková.

Úlety Limberského: Bouračka v opilosti, útěk před policií a nyní vydírání

Na dotaz, zda útočníci kavárnu běžně navštěvovali a zda ví, o koho se jedná, odpověděla: „Před tím se tu scházeli tak jedenkrát týdně, od té doby tu ani jednou nebyli. Víte, jde o skupinu, která si vždy najde nějaké místo, kde se setkává. Limberský k nám nechodil.“

Někteří aktéři tohoto příběhu se objevují i v zákulisí dvanáct let staré vraždy karlovarského vyhazovače Antonína S., kde figuruje korunní svědek Pavel H. Jak Deník opakovaně informoval, vyšetřováním této vraždy se poodhrnula opona do karlovarského podsvětí. Jedním ze čtveřice obžalovaných v případu kavárny Bon – jour má být totiž i Marcel K., velmi dobrý přítel svědka Pavla H., Marcel K. má být podle informací Deníku aktérem také v dalším násilném trestném činu, a to právě s Pavlem H. Před lety ho navíc Pavel H. omylem postřelil do nohy, kdy mezi nimi došlo v ulici I. P. Pavlova ke konfliktu se skupinou mužů. Pavel H. tehdy vytáhl zbraň a zasáhl jí svého kamaráda.

Že patřil Marcel K. ke stálým zákazníkům restaurace na AC Start, potvrdila redakci obsluha na začátku letošního dubna. „Tenkrát jsem tu byla, ani jsme o tom nevěděli. Byl tu takový frmol, že jsme se o tom dozvěděli až po tom," reagovala zaměstnankyně restaurace. Na dotaz, zda patří Limberský ke stálým zákazníkům Bon - jour, zavrtěla hlavou. Ohledně komplice Marcela K. naopak zakývala. „Chodívá sem i s lidmi, kteří se pohybují kolem něho," dodala barmanka.

Redakce fotbalistu kontaktovala přes sociální sítě, ten ale na zprávu nereagoval. Pro server Lidovky.cz před časem v souvislosti s tímto trestním stíháním uvedl: „Samozřejmě budeme činit nějaké návrhy, to ale všechno řeší moji právníci a já se k tomu nemohu zatím vyjadřovat. U soudu budu prokazovat svou nevinu.“