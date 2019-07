Dlouho se z pokladu ale neradovali. Kriminalisté je zadrželi a odcizené mince zajistili. Vše se stalo v neděli 23. června. „Narušení rekreačního objektu si všiml správce. Zavolal na tísňovou policejní linku a kontaktoval i majitele objektu. Policisté pak zjistili, že chata byla vykradena. Neznámý pachatel nehodnotil pohybové a zvukové čidlo a po vylomení zámku se dostal do objektu,“ uvedla Zuzana Týřová, krajská policejní mluvčí.

Ze zásuvky komody lupič odcizil samonabíjecí pistoli za přibližně 25 tisíc a odloženými klíči si odemkl sklep. Z něj odcizil přibližně pět tisíc 500 kusů stříbrných mincí za 2 750 000,- korun a více než deset lahví vína. A pak spadla klec. Po rozsáhlém prověřování kriminalisté po dvou dnech dopadli tři muže ve věku 23, 34 a 65 let, které zadrželi. Při domovních prohlídkách pak zajistili všechny ukradené stříbrné mince, ale i odcizenou střelnou zbraň. Už v pátek je poslala soudkyně vazby a v případě prokázání viny jim hrozí trest od dvou do osmi let.