Stres, nedostatek financí, vystěhování. To byly podle sedmadvacetileté ženy důvody, proč 16. dubna letošního roku zaútočila v pronajatém bytě v jedné karlovarské čtvrti nožem na své dvě malé děti, pětiletého chlapce a tříletou dcerku, která útok nepřežila. Uvedla to u Krajského soudu v Plzni, kde v úterý 25. října začalo dlouho očekávání soudní přelíčení s matkou, které v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest. Nejmenší dítě, v té době teprve šestitýdenní chlapec, byl útoku ušetřen. Pro svůj čin použila žena kuchyňský nůž, jehož čepel měla 20,5 centimetru. Pětiletého syna bodla do oblasti krku pětkrát, dcerku devětkrát.

"Nepopírá, že by čin spáchala, ale za sporný označuje motiv. Nesouhlasí, že by chtěla své děti usmrtit. Proto ani nesouhlasíme s navrženým trestem," uvedl právní zástupce obžalované Jaromír Rokůsek s tím, že obviněná, která byla prvního líčení osobně přítomná, se nechce dalších stání účastnit.

Jak už před časem pro Deník uvedl státní zástupce Jiří Richtr, vypracované znalecké posudky, které se zabývaly psychikou ženy, mu nebránily, aby byla žena obžalována. I když obžalovaná doposud nebyla schopná vysvětlit, co se vlastně v osudný den stalo, soudkyni Lucie Bočkové se přesto podařilo během prvního líčení odhalit některé skutečnosti. Vystoupení obžalované před soudem bylo hodně emotivní, zajíkala se v slzách a až ke konci byla schopná srozumitelnějšího projevu. "Ten den byl stejný jako jakýkoliv jiný. Stále to byly okolnosti, které mi ztěžovaly život. To ale neznamená, že bych tím své chování chtěla omluvit. Byla jsem v hrozném stresu, protože jsme se měli v ten den kvůli neuhrazení nájmu vystěhovat. Blížila se 16. hodina, kdy měla přijít majitelka bytu, a já nevěděla, jak to vyřešit. Chtěla jsem to skončit. Věděla jsem, že děti nemůžu nechat samotné. Čím více se ta hodina blížila, tím více jsem byla ve stresu. Tak jsem zaútočila na děti," říkala u soudu.

Na dotaz, zda je schopna říci, co se vlastně v ložnici stalo, odpověděla, že ne. "Své děti jsem ale vždy milovala. Nikdy jsem se k nim nechovala zle nebo agresivně. Je však pravda, že jsem měla vždy problém s projevem emocí, což se píše i v posudku. Stojí v něm, že jsem neprojevila lítost nad tím, co jsem udělala. S tím nesouhlasím. Vím, že jsem to udělala, ale nechtěla jsem jim ublížit. Zřejmě jsem tak zareagovala, protože jsem nevěděla jak pokračovat. Chtěla jsem je uchránit. Bála jsem se, že se z nás stanou bezdomovci a děti nebudou mít co jíst," pokračovala obžalovaná, která potvrdila, že na tehdy šestitýdenního chlapce vůbec nechtěla vztáhnout ruku. "První, na koho jsem zaútočila, byl syn. Na dcerce jsem byla hodně závislá. Byly jsme na sebe dost fixované. Asi to bylo i tím, že měla vrozenou vadu. Měla jsem s ní nejbližší vztah. Se synem to nebylo vždy jednoduché, ale myslím si, že jsme měli hezký vztah. Hodně jsem ho milovala. Každé své dítě jsem měla ráda jinak. Nevím, proč jsem zaútočila na syna jako prvního," odpovídala matka na dotazy soudu.

Dodala, že neví, proč v útoku přestala. "Já sama jsem chtěla umřít, ale do toho přišla majitelka bytu, nestačila jsem to. Nevím, jak dlouho jsem v ložnici s dětmi byla. Dcerka byla v tu dobu v obývacím pokoji, já s chlapci v ložnici, utěšovala jsem malého, který plakal a starší syn, který seděl na posteli, na mě koukal. Pak jsem zjistila, že už je strašně hodin a běžela jsem pro nůž. Pak se to stalo. Myslela jsem, že umřel. Nato přišla dcerka a vylezla k nám na postel. Tak jsem ji také bodla. Proč ji tolikrát? To nevím," uvedla.

Oba chlapce má nyní v péči otec, který bydlí u svého bratra v části Krušnohorska. V rodném listě všech tří dětí je uveden on jako otec, i když podle obžalované není otcovství nejmladšího zcela jisté. Byli spolu 10 let, společně bydleli 9,5 roku. I v místě tragédie bydleli společně a oba byli podle obžalované dokonce také uvedeni v nájemní smlouvě. Rodina měla velké dluhy, úvěry, exekuce, které podle obžalované partner neřešil a nechával je jen na ni. Na domácnost prý příliš nepřispíval a peníze jí dával jen, když si o ně měla říci. V osudný den podle ní věděl, že se mají vystěhovat, stejně ale odešel ven na procházku. "Neměli jsme spolu hezký vztah. Byla jsem na něm závislá. Byl ale agresivní, několikrát mě napadl a jednou to řešila i policie. To bylo krátce poté, co se narodila dcera," vysvětlovala.

Soudkyně se proto dotazovala i na vztahy s příbuznými. "Proč jste se bála, že vám nikdo nepomůže a že se nikdo o děti nepostará?" ptala se soudkyně Bočková. "Nebyli jsme s nimi příliš v kontaktu a v tu chvíli mi přišlo, že nám nikdo nepomůže," odvětila matka.

Potvrdila, že nejstarší dítě původně nechala v porodnici s odůvodněním, že v té době nebyla připravená být matkou a převzít za druhé odpovědnost. "Pak jsme si ho vzali. Ano, a je také pravda, že jsem se o tom, že jsem těhotná dozvěděla až pár týdnů před porodem," dodala.

Obžalované nehrozí jen výjimečný trest, ale i vyplacení vysokého odškodného. Nejmladší dítě má za to, že přišlo o svou sestru, dostat 300 tisíc, starší syn za ztrátu sestry 650 tisíc a navíc 233 tisíc jako bolestné, otec holčičky pak za ztrátu dcery 600 tisíc korun.