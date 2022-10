To ale nebylo vše. Povedený synáček měl ženu, která je dle jeho slov v invalidním důchodu, pod pohrůžkou fyzického násilí nutit k distribuci marihuany jeho odběratelům v době, kdy nebyl doma. Žena měla takto z donucení a ze strachu ze svého syna prodat „trávu“ v hodnotě nejméně 40 800 Kč. To Radek J. na kšeftování s drogami, za něž byl už v minulosti trestán, podle obžaloby vydělal mnohem víc. Marihuanu měl prodávat minimálně od roku 2016, a to i dětem mladším 18 a dokonce i 15 let. Celkově měl prodat marihuanu v hodnotě nejméně 2,1 milionu korun.

U vazebního zasedání i u výslechů na policii Radek J. připouštěl, že matku několikrát napadl i že prodávala marihuanu zákazníkům v době, kdy nebyl doma, u soudu už ale tak otevřený nebyl. „Nepopírám, že jsme se s maminkou hádali, ale nikdy bych ji neuhodil, netahal bych ji za vlasy. Když jsem něco hodil, nebylo to po ní. Jen jednou jsem ji udeřil, a to nechtěně, když jsem chtěl dát facku psovi. To mě dodnes mrzí. Vždyť je to moje maminka, dala mi život,“ tvrdil soudu obžalovaný.

Distribuci drog přiznal, ale bylo to podle něj jen v letech 2019 a 2020 a v mnohem menším množství, než tvrdí obžaloba. „Marihuanu jsem nepěstoval, ale kupoval ji od známých za 130 až 150 korun za gram a dál ji prodával většinou za 200 Kč za gram. Peníze jsem potřeboval na krmení svých psů. Byli to voříšci, ale měl jsem jich 32, množili se mezi sebou. Teď už jsou v útulku,“ řekl Radek J.

Líčení bude pokračovat v říjnu výslechy dalších svědků včetně jeho matky. Státní zástupce pro něj navrhuje osmiletý nepodmíněný trest.

