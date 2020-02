Teror musela žena snášet opakovaně. "Obviněný muž svou matku v jejím bytě silou chytil a odhodil ji na gauč," informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Tím ale neskončil, při dalším incidentu mamince ničil podlahu v místnosti. Když ho žena vyzvala, aby toho nechal, strčil do ní a povalil ji na zem. "Kromě toho ji pravidelně vulgárně urážel a několikrát jí vyhrožoval zabitím," popsal případ mluvčí. Po těchto incidentech měla žena takový strach o svůj život, že několikrát odešla z bytu a přespávala na chatě svých známých.

O tom, že muž ke své mamince nechoval vřelé city, svědčí případ, kdy ji psal zprávy, ve kterých požadoval peníze. Vše vyvrcholilo v době, kdy jí zakázal – Napadal jí, vyhrožoval jí a nepouštěl jí do jejího bytu, který syn obýval. "Zamykal a nechával klíče v zámku, takže žena musela opět přespávat v chatě svých známých. Tam ovšem v zimních měsících neměla vhodné podmínky," uvedl Jakub Kopřiva.

Až poté žena pochopila, že synáčka už asi nepřevychová, a vše ohlásila na policii. Policisté muže z bytu vykázali. Ani to ho ale nezastavilo a několikrát matce volal. Navíc se pokoušel do jejího bytu opět vstoupit. "Muže chebští kriminalisté obvinili z nebezpečného vyhrožování, vydírání a neoprávněného zásahu do práva k domu a maření výkonu rozhodnutí a vykázání. Za to mu hrozí až čtyři roky," dodal mluvčí.