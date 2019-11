Zákazník se nechal odvézt z Karlových Varů do Chebu. Zde vytáhl na taxikáře zbraň a ještě ho okradl

Zbraň ilustrační foto | Foto: Roman Cichocki

Případ se stal 29. listopadu krátce po půlnoci v Karlových Varech nedaleko místního hotelu. Zde 36letý muž nastoupil do vozidla taxi služby. Následně se necha odvézt do Chebu k místním garážím, a to údajně ke svému vozidlu. V momentě, kdy mělo dojít na placení, zákazník pod pohrůžkou střelné zbraně požadoval po řidiči vydání veškeré finanční hotovosti. Taxikář Z obavy o svůj život muži vydal finanční hotovost ve výši zhruba 5 tisíc korun. Dále muž odcizil z přístrojové desky vozu tablet, a poté se dal na útěk.