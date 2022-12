Mladík napadl seniorku a vláčel ji po zemi. Na soud bude čekat ve vazbě

Až na deset let může jít do vězení dvaadvacetiletý mladík z Toužimi, který minulý týden napadl a okradl v Karlových Varech třiasedmdesátiletou ženu. Za to ho karlovarští kriminalisté obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR