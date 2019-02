„Dosud neznámý pachatel měl 3. dubna 2017 odcizit z obchodního domu v Karlových Varech více jak desítku parfémů,“ uvedla mluvčí policie Zuzana Týřová. V úseku drogerie si mladý zloděj nejprve vložil do nákupního košíku část parfémů a po chvilce se k regálu s parfémy vrátil a do košíku vložil i ty zbylé. Se svým lupem pak zamířil do uličky mezi regály, kde parfémy vložil do svého batohu.

S parfémy na zádech následně v klidu odešel z obchodu. „Pachatel byl mladšího věku, kolem 20 let, upraveného vzhledu, s tmavými vyčesanými vlasy krátkého střihu. Na sobě měl sportovní bundu černé barvy s kapucí, tmavé kalhoty, tenisky šedé barvy a na zádech šedozelený batoh,“ dodala Týřová.