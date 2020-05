Hned tři muže v různém věku napadla dvojice agresorů před několika dny v Ostrově. Osmnáctiletý mladík dokonce zůstal po útoku mužů hospitalizován.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Lukáš Ston

„Dva muži ve věku 22 a 38 let po předchozí slovní rozepři fyzicky napadli tři muže. Devětačtyřicetiletého muže opakovaně udeřili pěstí do obličeje a o čtyři roky mladšímu muži dali takzvanou hlavičku. Osmnáctiletého muže opakovaně udeřili do obličeje. Ten upadl na zem, agresoři toho ale nenechali a mladíka kopli do břicha,“ uvedla mluvčí policie Eva Valtová. Útočníkům hrozí za přečiny výtržnictví a ublížení na zdraví tři roky vězení.