Žena, po níž zůstaly doma tři děti,navíc měla udržovat poměr nejen se svým manželem a zastřeleným milencem, ale i dalším šedesátiletým mužem. Právě on, místní myslivec, který legálně vlastní několik střelných zbraní, měl dvojici na opuštěném místě zastřelit.

Policisté ho v sobotu večer zadrželi několik metrů od jeho vozidla. „Na základě rozhodnutí soudu byl šedesátiletý muž vzat do vazby,“ informoval včera mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Zdroj: PČR

Starosta malého města Alexandr Terek se k události nechce vyjadřovat. „Jde o velkou tragédii, která zasáhla celé město. Nebudu to více komentovat,“ reagoval.

O činu začali diskutovat obyvatelé z Horního Slavkova hlavně na sociálních sítích. Násilnost je překvapila, ti, kteří dvojici znali, jsou v šoku.

„Nikdy bych to do něj neřekla. Je to tragédie,“ okomentovala útočníka Alena H. Další volají po vysokém trestu. „Neskutečné, doufám, že si to v kriminále užije,“ nebrala si servítky Kateřina K.

K rodině směřují od víkendu kondolence, na které rodina na sociálních sítích zareagovala. „Děkuji všem ale ta moje bolest nejde popsat. Pachatele mají, ale život jí nikdo nevrátí. Zůstali po ní tři děti,“ vzkázala matka zavražděné ženy. Rodina se ale později odmlčela a s ohledem na pietu dále nechce komunikovat. Doufá, že viník trestu neunikne.