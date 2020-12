Po pachateli, který pohodil poblíž cyklostezky u řeky Ohře v Karlových Varech tělíčko mrtvého novorozence, stále pátrají policisté. Miminko našel svědek v úterý 22. prosince.

Policisté stále hledají pachatele hrůzného činu. | Foto: Foto: PČR

„Tělo bylo nalezeno v růžovém ručníku, v jehož spodní části je velký oboustranný nápis Bohemia Lázně, a.s., Karlovy Vary,“ informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. „Podle zjištěných informací zmiňované zařízení tento typ ručníku už několik let svým hostům neposkytuje.“ Lidé, kteří vědí o osobě, která ručník vlastnila a s případem by mohla mít cokoli společného, by měli volat na bezplatnou linku 158, kde mohou poskytnout informace anonymně. Stejně tak stále žádají svědky, kteří v místě, ve kterém bylo tělo novorozence nalezeno, viděli podezřele se chovající osobu či osoby. "Taktéž se obracíme na veřejnost s žádostí o jakékoliv informace k tomuto skutku. Pokud se ve Vašem okolí nachází žena, která byla těhotná a po porodu s sebou dítě nemá, obraťte se taktéž na linku 158 či je možné informace sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení," dodal mluvčí.