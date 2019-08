Ostrov, Jáchymov – Hned dva muži se budou zpovídat u soudu z agresivního chování vůči svým přítelkyním.

Za to jim hrozí tři rok ve vězení. Včera o tom informovala mluvčí policie Eva Valtová. „Začátkem srpna třiadvacetiletý Ostrovák v podnapilém stavu měl fyzicky napadnout svou přítelkyni – měl několikrát udeřit její hlavou o stěnu autobusové zastávky. Žena se snažila z místa utéct, volala o pomoc. On ji doběhl, povalil na zem a opakovaně do ní kopal,“ uvedla Valtová. Žena byla se zraněním převezena do nemocnice k ošetření, kde byla i hospitalizována. Druhý osmatřicetiletý muž z Jáchymova měl v polovině července po hádce svou přítelkyni několikrát udeřit, a pak ji kopat do hlavy.