Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání šestačtyřicetiletého muže ze Sokolovska, které ho obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. "Šestačtyřicetiletý muž měl v první polovině září letošního roku v Chodově vstoupit do panelového domu, kde měl v šestém patře zaklepat na dveře bytu jedné z obyvatelek. Poté, co jednačtyřicetiletá žena otevřela dveře jí neznámu muži, si měl vymyslet historku," sdělil policejní mluvčí Jan Bílek s tím, že muž údajně měl shánět telefonní číslo na jejího manžela kvůli pracovní nabídce.

Událost se pak vyvíjela tak, že žena umožnila pachateli vstup na chodbu bytu a odešla do kuchyně napsat telefonní kontakt. Jenže, když přišla zpět na chodbu a předávala mu lístek s telefonním číslem, obviněný muž měl náhle sáhnout po tašce s finanční hotovostí, která se nacházela na chodbě.

"Žena se následně s mužem začala o tašku přetahovat. Šestačtyřicetiletý muž se snažil ženu odstrčit a z bytu utéct, což se mu povedlo. Žena se ale tašky držela, a tak jí táhl po schodech až do mezipatra, kde se již pustila. Toho využil a utekl z domu, kde měl nastoupit do vozidla a z místa odjet. Svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 130 tisíc korun," dodal policejní mluvčí.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby. V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na deset let.