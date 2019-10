Že by právě muži kradli líčidla, která slouží ženám, snad jedině s výjimkou transvestitů, se dá těžko uvěřit. Ale tak se také stalo.

Zloději byli přitom starších ročníků, jednomu bylo 66 let, druhému pak 57 let. Před pár dny přišli v odpoledních hodinách do drogérie v Karlových Varech. „Oba muži si měli v prodejně několik minut prohlížet vystavené zboží a nakonec je měla zaujmout hlavně líčidla pro ženy. Každý z nich měl totiž z regálu odcizit několik řasenek a rtěnek,“ uvedl mluvčí krajské policie Jakub Kopřiva. Hodnota ukradených líčidel byla šest tisíc korun. Oběma provinilcům hrozí dva roky ve vězení.