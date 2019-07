Krást se vydal v pátek v pravé poledne, navíc se zbraní v ruce. Policisté, kteří nyní případ zveřejnili, hledají svědky, kteří by jim svými informacemi pomohli k jeho dopadení.

„Loupežného přepadení se měl dopustit dosud neznámý maskovaný pachatel, jenž byl přibližně 180 cm vysoké postavy a byl oblečen do teplákové soupravy s kapucí tmavé barvy,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Týřová. Podle jejích slov mu prodavačka peníze vydala ze strachu o svůj život, mířil na ní totiž pistolí. Když dostal peníze, utekl.

„Žádáme náhodné svědky, kteří dne 12. července 2019 kolem poledne procházeli obcí Doubrava a mohli by poskytnout informace, které by kriminalistům pomohly s dopadením pachatele, aby zavolali na linku 158 nebo se obrátili na nejbližší policejní služebnu,“ obrátila se mluvčí k veřejnosti. „Dále žádáme řidiče vozidel, kteří mají ve svých vozidlech kamerové zařízení a projížděli v danou dobu tímto místem, aby se i oni přihlásili na linku 158. Jejich kamerové záznamy by taktéž mohly přispět k objasnění tohoto případu,“ doplnila.