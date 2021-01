Karlovarští kriminalisté se od 23. prosince 2020 intenzivně zabývají případem loupežného přepadení, ke kterému došlo před sedmou hodinou ranní ve Žluticích.

Loupežné přepadení ve večerce | Foto: PČR

V těchto ranních hodinách vstoupil neznámý muž do místní prodejny potravin a s nožem v ruce přistoupil za prodejní pult k obsluze. Následně se slovy: "Dej mi peníze, nebo tě zabiju," donutil ženu k vydání finanční hotovosti. Poté, co mu otevřela pokladnu, vzal z ní několik tisíc korun, které si vložil do igelitové tašky a z místa odešel. Jeho jednání zachytila bezpečnostní kamera.