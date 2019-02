Karlovy Vary - Dvaačtyřicetiletý muž z Karlovarska nejdříve řídil osobní automobil značky Seat, a to i přesto, že má až do roku 2020 vysloven zákaz řízení. O několik týdnů později na ulici oslovil muže, po kterém chtěl finanční hotovost.

Ilustrační foto | Foto: Deník

„Po krátké debatě ho začal fyzicky napadat a snažil se ho odtáhnout na nedaleké parkoviště. Následně muži vyhrožoval fyzickou likvidací v případě, že mu peníze nedá,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Napadený mu vydal několik set korun, které měl u sebe, a ze strachu i mobilní telefon, který po něm agresor požadoval. Tím ale jeho řádění neskončilo a po předchozím sporu napadl svou dvaačtyřicetiletou přítelkyni. „Tu v lese poblíž Karlových Varů několikrát udeřil pěstí do obličeje a poté ji odvezl domů. Tam si muž vzal svoje věci a při odchodu z bytu poničil mobilní telefon, kterým chtěla dcera napadené ženy přivolat policii,“ dodal mluvčí. O několik dní později přítelkyni kontaktoval s tím, že pokud bude řešit jejich spor s policií, tak ji fyzicky zlikviduje. Policisté dvaačtyřicetiletého muže zadrželi a následně podali státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Teď mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.