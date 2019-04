Přímo na Velikonoce si tam přitom ´ustlalo´hned pět lidí. Prodloužený víkend se jim tak prodražil o 3400 korun. Přesně tolik pobyt tam stojí.

Opilci však nekončili jen na záchytce, ale také v rukou policie, která během prodlouženého víkendu zvýšila dohled na silnicích a podnikla sérii dopravně bezpečnostních akcí. Za volant usedlo o velikonočním víkendu hned deset řidičů pod vlivem alkoholu. Další šoféři byli navíc pod vlivem drog.

Rekordmany letošních velikonočních svátků se stali dva muži. Prvním z nich byl silně opilý cyklista, který jel v pátek ve večerních hodinách v Tašovicích. Muž nezvládl řízení a narazil do zaparkovaného auta. Policistům nadýchal 3,32 promile.

Druhý rekordman neváhal s 3,34 promile usednout do auta. V neděli skončila jeho riskantní jízda v Aši nehodou, kdy nezvládl řízení a narazil do zaparkovaného auta.

Od Velkého pátku do Velikonočního pondělí se v Karlovarském kraji staly na dvě desítky dopravních nehod. „Dvě nehody si vyžádaly těžká zranění. Ta utrpěla chodkyně, kterou při couvání srazilo osobní vozidlo, a druhým těžce zraněným byl motorkář, který zřejmě nezvládl jízdu a spadl na silnici. Tady policisté alkohol vyloučili dechovou zkouškou. Další čtyři nehody už ale během Velikonoc způsobili opilí řidiči,“ řekla mluvčí policie Kateřina Krejčí.

Během prodlouženého víkendu zkontrolovali policisté téměř 1300 vozidel a zjistili přes 280 dopravních přestupků, kdy 268 vyřídili blokovou pokutou a 14 oznámili příslušnému úřadu k projednání. Policisté v průběhu celé akce zjistili 110 porušení rychlosti, 32 řidičů nepoužilo bezpečnostní pás. Policisté zastavili také 39 řidičů, kteří měli nevyhovující technický stav aut, a 26 řidičů nepředložilo povinné ručení. Zastavili i osm řidičů, kteří usedli za volant vozidel i přes vyslovený zákaz.

„Osm řidičů pak usedlo za volant pod vlivem drog, a to buď canabisu, amphetaminu nebo cocainu. Ze zmiňovaných deseti opilých řidičů pak dva byli ještě také pod vlivem drog,“ dodala policejní mluvčí.