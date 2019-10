Za své obnažování a poté i napadení čtyřiačtyřicetileté ženy může vyfasovat až desetiletý pobyt za mřížemi. Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání a muže obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu znásilnění ve stádiu pokusu.

V neděli 22. září v ranních hodinách potkal mladík v Kynšperku nad Ohří čtyřiačtyřicetiletou ženu, kolem které nejdříve jen prošel aniž by si jí všímal. Po několika metrech se ale otočil a z kalhot vyndal své přirození. Takto upravený se vydal směrem za ženou, na kterou řval vulgární výrazy.

Žena okamžitě začala volat o pomoc a na muže křičela, aby odešel. Poté si ze strachu vzala do ruky kobercový nůž, který měla zrovna u sebe. Když se k ní muž přiblížil, snažila se ho od sebe odrazit několika kopy a údery kabelkou. Muž na to reagoval po svém. Vytáhl teleskopický obušek a ženu udeřil. Ta se i přesto stále aktivně bránila, a to až do té doby, než muž odešel. Poté přivolala policii. Útok způsobil ženě zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření.