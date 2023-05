Až v druhé polovině června bude u Krajského soudu v Plzni pokračovat proces v případu jedenáct let staré vraždy karlovarského vyhazovače Antonína S., z níž jsou obžalování Karlovaráci Jan Štěpnička, Petr Pávek a Jan Teleki. Soud totiž čeká na vyhotovení psychologického posudku na korunního svědka Pavla H. Právě na základě jeho výpovědi se případ vloni v lednu znovu otevřel poté, co se jím začal zabývat specializovaný tým kriminalistů z oddělení Tempus.

Jenomže jak vyplynulo z výroků u soudů, byl to právě Tempus, který svědka jako první kontaktoval. V případu se objevuje řada vážných nesrovnalostí. Jednou z nich jsou i okolnosti kolem identikitů mužů, kteří se před vraždou pohybovali na místě nálezu těla. „Ty osoby, které se tam vyskytovaly, jsou jednoznačně pachatelé,“ konstatoval právník Pávka Vlastimil Němec.

Antonín S. byl zastřelen 2. října roku 2011. Jeho tělo následně vrazi odvezli do lesa mezi obce Hlinky a Přílezy, kde ho ukryli pod dřevo a klestí a následně zapálili. U soudu začátkem dubna vypovídala svědkyně, která je ošetřovatelkou skotu a na podzim roku 2011, v době před vraždou, viděla v místě nálezu těla dvakrát skupinu stejných mužů. Týden před vraždou tam byli tři, v den vraždy čtyři. „Když se tu objevily policejní pásky a po Hlinkách se začalo říkat, co se tam stalo, došlo mi, že bych měla policii říci, co jsem viděla. Objížděla jsem tehdy ohradníky výběhu. Dvakrát jsem tam před touto událostí viděla skupinu stejných mužů. Jsem si jistá, že ti muži byli v obou dvou případech stejní. Vybavuji si například, že jeden měl oranžovou košili a nablýskané lakýrky, to byl takový hezký chlap. Podruhé tam s nimi byl i ten mrtvý. Jak to vím? Protože mi policisté při identikitu ukazovali jeho fotografii a ptali se, zda to není on. Sestavovala jsem jen tři portréty, čtvrtého jsem nedělala. To byl ten mrtvý. Jsem si jistá, že to byl ten muž z fotografie," uvedla u soudu svědkyně.

Když jí soudkyně ukázala portréty, které sestavovala, reagovala: „Jednoho jsem nazvala Italem, byl tmavý. Ano, to je ten Ital. Ale tento další identikit si nevybavuji. Nejsem si jistá, že bych ho dělala. Dělala jsem ještě jeden, celkem byly tři, ale ten tu není." Na dotaz soudkyně, zda přítomní obžalovaní jsou podle ní ti, které tehdy u Hlinek viděla, odpověděla: „Ani jeden z nich tam nebyl. Není tam ta podoba. Já to ale policii řekla už před rokem, že má špatné lidi, protože se tehdy o nich objevila zpráva na facebooku."

Svědkyně si nedokázala vzpomenout na všechna jména policistů, kteří s ní v roce 2011 komunikovali. „Měla jsem ale jeden velmi nepříjemný zážitek. Když jsem jela na čtyřkolce, začalo mě nahánět nějaké auto. Byli v něm čtyři policisté, kteří mi ukazovali odznak. Říkali mi, že o tom něco vím a že pokud nebudu spolupracovat, že mě odvezou na policii. Řekli mi tehdy, že si mě stejně najdou. Byli nepříjemní a sprostí. Chtěla jsem policii pomoci a nakonec jsem byla naháněná jako pes," prohlásila svědkyně.

Podle informací Deníku se má případ svědkyně znovu u soudu řešit, protože obsah její výpovědi je poměrně závažný. „To už je dořešené. Policie už dodala, co soud požadoval,“ reagoval pro Deník státní zástupce Jakub Kubias. Právník Pávka má ale jiný názor. „Jednak je zarážející, že se třetí identikit, který svědkyně dělala, u soudu vůbec neobjevil. Další podivností je, že v jednom tom muži poznala, že jde o poškozeného (zavražděného vyhazovače – poznámka redakce), a přitom to ve spisu vůbec nebylo. Neobjevilo se to ani ve spisu z loňského roku, když se případ znovu otevřel. Podle mě jde jednoznačně o pachatele. Soudkyně chce tuto věc objasnit,“ poznamenal Němec.

Překvapilo ho zjištění, že Tempus kontaktoval Pavla H., a ne naopak. „Informace v tomto případu se začínají křížit,“ prohlásil.

Podle státního zástupce Kubiase jsou to ale nepodstatné věci. „Žádné nové svědky předvolávat nebudu, nejsou třeba,“ konstatoval Kubias, který má ale s protistranou podobný názor na detektor lži, o němž se v souvislosti s výpovědí korunního svědka hodně diskutuje. „Ten se dělat nebude. Považuji ho za šarlatánství,“ uvedl státní zástupce. Podle advokáta Němce detektor lži nemusí být přesný a navíc by šlo jen o nepřímý důkaz.

Proč se hovoří o detektoru pro Pavla H.? Právě podle něho Pávek s Telekim na základě Štěpničkovy objednávky měli vyhazovače zastřelit. Svědek měl Pávkovi opatřit střelnou zbraň a následně se mu měl Pávek svěřit, jak Antonína S. zabili. Hovořit o tom začal až údajně z obav o svůj život, když Pávkovi v době, kdy byl ve výkonu trestu, přebral přítelkyni Elišku, kterou si následně vzal za ženu. Už pár měsíců před tím, než policie zatkla Štěpničku, Pávka a Telekiho, ale se ženou utekl ze svého domova a od té doby se ukrývá na neznámém místě. Podle svědků dluží Pavel H. různým lidem zřejmě až deset milionů korun. Už v 16 letech byl přitom odsouzen za spoluúčast na vraždě otčíma svého nejlepšího kamaráda Vadima P. Jak zaznělo u soudu, tomuto muži se Pavel H. se vším svěřoval. „Jak vysvětlit, že zmizel, jaký byl jeho největší problém? Já si myslím, že jeho jediný problém, který měl, byly dluhy. Až po jeho zmizení jsem se dozvěděl, že jde o astronomické částky. Zda jsme si svěřovali naše problémy? Určitě, většinou ano. Vím, že mu pár věcí nevyšlo. Když mu Pavel přebral Elišku, přátelství mezi nimi skončilo. Ale nikdy se mi nesvěřil, že by mu kvůli tomu vyhrožoval. Věděl jsem, že se potkali třeba v obchodě, ale k ničemu mezi nimi nedošlo,“ říkal u soudu Vadim P.