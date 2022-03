Nález mrtvého muže v bývalé Komerční bance je stále záhadou

Je to už tři měsíce, co bylo nalezeno tělo muže bez známek života v bývalé budově Komerční banky v karlovarské ulici Náměstí republiky. Do této chvíle se ovšem nepodařilo policistům zjistit o muži vůbec nic. Nepomohla dokonce ani reportáž o případu, kterou před několika dny odvysílala Česká televize ve svém pořadu Na stopě.

Oblečení a obuv, co měl muž na sobě. | Foto: PČR