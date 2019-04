S neuvěřitelnou brutalitou se vrhl jednapadesátiletý muž svou třiasedmdesátiletou maminku. Tu napadl v jejím bytě. „Ženu brutálně napadl, bil ji pěstmi do hlavy, mlátil hlavou o zem a použil i kopy nohou,“ popsala strašný čin policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Ženu z pekla vysvobodili sousedé, kteří z bytu slyšeli hluk a zavolali policejní hlídku. „Zbídačenou ženu našli policisté ležet v bezvědomí a poskytli jí první pomoc,“ uvedla mluvčí.

Na místo ihned vyrazila záchranná služba. Stav seniorky byl kritický a musela být letecky transportována do plzeňské nemocnice. Seniorka v nemocnici ale i přes veškerou péči lékařů v sobotu zraněním podlehla. Agresora poslal soud do vazby, za vraždu mu hrozí 10 až 18 let za mřížemi.

Na Chebsku nejde v poslední době o jediný podobný případ. V Dolním Žandově v březnu po hádce napadl dvaapadesátiletý muž o dvanáct let staršího známého. Tomu zasadil několik ran nožem. Vražda se pak stala v chebském obchodním domě, kdy šestadvacetiletý muž napadl seniora. Zranění byla tak vážná, že napadený zraněním po několika dnech podlehl.