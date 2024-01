Otřesný případ, který se stal v září roku 2022 na karlovarském sídlišti Čankovská, se podařilo nyní uzavřít karlovarským kriminalistům. Osmatřicetiletý muž užívající pervitin zde tehdy vyhodil svého psa z okna pátého patra. Zvíře nemělo šanci přežít a na následky vážných zranění na místě zemřelo. Muži hrozí až šest let vězení.

„Nechtěli jsme, aby tento čin skončil jako přestupek a intenzivně jsme se mu věnovali. Pachatel se vymlouval, že ho pes napadl, že ho kousl do ruky, že se ho snažil setřást a že mu omylem následně vypadl z okna,“ uvedl ředitel Územního odboru Policie České republiky Karlovy Vary Pavel Siebenbürger.

Policisté v případu zabití psa přivolali na místo soudní znalce a veterináře, kteří podle Siebenbü rgera konstatovali, že pes nemohl z okna vypadnout omylem, ale že kvůli tomu byla použita značná síla.

K hrůznému činu pachatel přistoupil po hádce se svou přítelkyní. „V pozdních nočních hodinách přišel do bytu v Karlových Varech a v afektu chytil svého psa, křížence stafordšírského teriéra a vyhodil ho z okna. Zvíře po pádu z téměř patnáctimetrové výšky, kdy dopadl na chodník v blízkosti vchodu do bytového domu, zraněním v podobě masivního zhmoždění mozku, doprovázeného krvácením na mozkových plenách a do mozkových komor s následným selháním základních životních funkcí, na místě podlehlo. Při samotném pádu byl pes vystaven značnému utrpení psychického rázu v podobě strachu a úzkosti a při nárazu na zem byl vystaven utrpení psychického i fyzického rázu v podobě intenzivně pociťované bolesti krátkodobého charakteru,“ doplnil mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Zdroj: Kopecká Jana

Sousedé přivolali na místo policisty, kteří zastihli pachatele před domem s mrtvým psem v náručí. „Muž se policistům přiznal, že je uživatelem drog, konkrétně pervitinu. V průběhu vyšetřování opakovaně tvrdil, že ho pes napadl. Při tomto napadení se měl muž snažit svého psa setřást z ruky a ten přitom vypadl z okna bytové jednotky, která se nacházela v pátém patře. Znalecký posudek v oboru forenzní biomechaniky to ovšem jednoznačně vyloučil, naopak potvrdil, že pes byl z okna vyhozen vnější silou o značné intenzitě. Byl vypracován také znalecký posudek z oboru veterinářství, který popsal, kdy může být pes agresivní a taktéž popsal možná zranění osmatřicetiletého muže při agresivním útoku. Obviněný muž neměl na sobě žádná výrazná zranění, pouze malý „škrábanec“,“ upřesnil mluvčí policie s tím, že na základě výsledků všech znaleckých posudků a provedených šetření bylo zřejmé, že osmatřicetiletý muž svého psa z pátého patra domu bezdůvodně vyhodil a ten následně svým rozsáhlým zraněním na místě podlehl.