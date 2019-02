Karlovy Vary – Třiačtyřicetiletý muž z Chodova šel za svou bývalou přítelkyní do bytu.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Nejdříve klepal a zvonil, ale na to žena nereagovala. Muž proto použil násilí a do dveří začal bouchat pěstmi a kopat do nich. Na to už jeho bývalá přítelkyně zareagovala a pootevřela dveře s tím, aby přestal. Toho ale muž využil.

„Vrazil do dveří a jí přes chodbu natlačit až do obývacího pokoje. Přitom měl navíc povalit na zem ženy nezletilou dceru,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva. V obývacím pokoji ale narazil na jiného muže, který byl zrovna u jeho bývalé družky na návštěvě. Ten ho po chvíli vytlačil zpět na chodbu. Po další debatě si třiačtyřicetiletý muž z bytu odnesl několik svých věcí a z místa odešel. I přesto mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.