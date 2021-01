Aby záležitost utajila, pusu, nos i oči novorozenci přelepila izolepou. „Loni 21. prosince v nočních hodinách přirozeným způsobem porodila v pokoji ubytovacího zařízení v Karlových Varech dítě ženského pohlaví. Bezprostředně po porodu novorozenci do úst vložila utěrku a následně mu ústa, nos a oči přelepila izolační páskou,“ potvrdil mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Matka miminku omotala kolem krku pupečník, který utáhla. „Poté ho zabalila do ručníku a vložila do igelitového pytle na odpadky, který vzápětí vložila do tašky. Tašku s novorozencem si několik hodin nechala na pokoji a poté jí odnesla k cyklostezce vedoucí od Chebského mostu k Ostrovskému mostu na pravém břehu řeky Ohře. Tam ji odložila u stromu v křovinatém porostu nad železniční tratí a řekou Ohře. Tělo novorozence nalezly druhý den v ranních hodinách náhodné svědkyně, které tam venčily psy,“ popsal Kopřiva.

Kriminalisté prověřovali stovky informací a poznatků zjištěných jak z vlastního šetření, tak ze znaleckých posudků či od pozorných občanů.

„V objasnění tohoto případu taktéž spolupracovali s experty Kriminalistického ústavu Praha a s dalšími službami policie. Díky tomu 15. ledna v odpoledních hodinách zadrželi podezřelou třiatřicetiletá cizinku. Obvinili ji ze zvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného na dítěti mladším 15 let,“ dodal mluvčí. Policejní vrchní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněné do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byla žena vzata do vazby. „V případě prokázání viny hrozí cizince trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest,“ uzavřel mluvčí Kopřiva s tím, že v uplynulém roce se kriminalisté v Karlovarském kraji zabývali šesti případy dokonané vraždy či vraždy ve stádiu pokusu. Kriminalistům se podařilo všechny tyto případy objasnit a obvinit konkrétní osobu.

Zdroj: PČR

Podle informací Deníku se jedná o cizinku z Lotyšska, která pobývala na jedné z karlovarských ubytoven. Kriminalistům v tomto případě pomohla především genetika, vzorky odebrané z těla mrtvého novorozence. Díky tomu mohli zjistit DNA. To je pak společně s dalšími indiciemi dovedlo nakonec až k obviněné.