Hodně rušno bylo ve čtvrtek 12. května večer v karlovarské Svahové ulici. Městští strážníci sem vyrazili na základě podnětu, že je tam velmi hlučná skupina lidí, která kope do popelnic a hádá se mezi sebou. Celý případ by skončil poměrně hladce a bez problémů, kdyby dvě opilé ženy nenapadly zasahující hlídku městské policie, a to jak slovně, tak i fyzicky.