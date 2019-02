Vše začalo domluvou se ženou z Karlových Varů, od které chtěl koupit osobní automobil Ford. „Ta mu předala dokumentaci k vozidlu s tím, že v jiný den dojde k předání peněz a přepisu. K tomu ale nikdy nedošlo, protože muž přestal komunikovat a později vyšlo najevo, že osobní automobil prodal,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Později v Toužimi fyzicky napadl šestačtyřicetiletého muže, kterého několikrát udeřil pěstí do obličeje a způsobil mu zranění. Ta si vyžádala ošetření v nemocnici a napadený muž byl následně hospitalizován s několikatýdenní pracovní neschopností. Dále muž řídil i přesto, že měl vysloven zákaz řízení. Odvezl dvojici mužů k obchodnímu domu, měl na ně počkat, ale odjel i s jejich věcmi, které ve vozidle zůstaly.

To však nebylo všechno. „Na Karlovarsku vnikl do zaparkovaného vozidla, ze kterého odcizil autorádio a další zvukovou aparaturu,“ dodal mluvčí. Poté měl popíjet alkohol se svým známým, kterého následně okradl. Svým jednáním způsobil škodu přibližně 40 tisíc korun. Nyní je ve vazbě a čeká na rozsudek, který ho může poslat za mříže až na osm let.