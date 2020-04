Až v nemocnici musel skončit kvůli své pondělní službě strážník karlovarské městské policie.

Ilustrační fotografie. | Foto: Městská policie

Ta kontroluje například i to, zda bezdomovci dodržují nařízení vlády. V pondělí se tak hlídka vydala na třídu T. G. Masaryka. „Jeden z dvojice bezdomovců, které strážníci řešili, se začal pod vlivem alkoholu chovat nepředvídaně. Stupňující se agrese nakonec přerostla v to, že pes tohoto muže strážníka pokousal,“ informoval velitel policie Marcel Vlasák. Agresor skončil v poutech a pes na veterinární klinice kvůli vyšetření na vzteklinu. Zranění strážníka nebylo nijak vážné, a tak se ještě týž den vrátil do služby.