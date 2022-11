„Ten pes ke mně přiběhl přes ulici. Psů se bojím, tak jsem nastavila ruku, aby si ji mohl očichat, a pána se zeptala, zda je pes v pohodě. Vtom mě kousl. Vůbec jsem to nečekala, neštěkal,“ popsala žena s tím, že ji s krvavou ránou odvezla její dcera do nemocnice, kde jí ruku zašili osmi stehy. „Tři měsíce jsem nemohla dělat práci masérky a pedikérky. Bylo to pro mě složité, jsem samoživitelka,“ uvedla poškozená. Dodala, že dodnes má následky, ruka stále není v pořádku. Řekla také, že není první, na koho Jiránkův pes zaútočil. To potvrdila další obyvatelka obce, která vypověděla, že s ním měla problém hned třikrát. Nejzávažnější byl poslední případ, kdy pes, jenž se utrhl z vodítka, ji pokousal na noze a napadl i jejího psa.

Jiránek u klatovského okresního soudu potvrdil, že k tomuto případu skutečně došlo, ale odmítl, že by nesl vinu i na pokousání ženy s kárkou. „Pes je polodivoká rasa a má svoje zápory, tak jsem raději sešel z chodníku, abychom se jí vyhnuli,“ řekl Jiránek s tím, že kdyby žena neudělala chybu, nic by se nestalo. „Způsobila si to tím, že k němu natáhla ruku. On pak po ní sekl,“ řekl Jiránek a několikrát zopakoval, že odmítá, že by se dopustil nedbalosti.

Za ublížení na zdraví z nedbalosti hrozil obžalovanému až jeden rok vězení, poškozená po něm navíc za bolestné, nemajetkovou újmu, rehabilitace a další náklady požadovala více než 330 tisíc korun. Uhradit necelých osm tisíc korun na náklady léčení chtěla také pojišťovna. Soudce Petr Sperk uložil Jiránkovi tříměsíční trest, kte-rý podmíněně odložil na zku-šební dobu jednoho roku. Musí také uhradit náklady pojišťovny a poškozené vyplatit necelých 15 tisíc korun. Se zbytkem byla odkázána na řízení ve věcech občanskoprávních. Rozsudek je pravomocný.