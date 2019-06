Ostrov - Devětadvacetiletý muž venčil v Ostrově ve večerních hodinách svoji fenku.

Agresivní pes. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Jenomže ji neměl na vodítku. Ve stejný čas venčila svého psa také 80letá žena. Ta se rozhodla svého psa chránit před útočící fenkou a psa vzala do náručí s cílem ho odnést do bezpečí. Ale fenka kousla důchodkyni do ruky. Následkem toho došlo u ženy ke zranění a musela se následně podrobit operaci v nemocnici. V důsledku kousnutí byla omezena na běžném způsobu života tím, že měla nehybnou pravou ruku, a do dnešního dne není schopna v ruce nic udržet. Není vyloučena možnost trvalých následků. „Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání 29letého muže. Toho obvinili ze spáchání přečinu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti,“ řekla mluvčí PČR Zuzana Týřová. (hon)