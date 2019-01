Plzeň – Advokát Martin Tocik zvažuje stížnost k České lékařské komoře. Poslední posudky na jeho klienta jsou prý odfláknuté.

Martin Chvátal (vpravo) se svým obhájcem | Foto: DENÍK/Miroslava Vejvodová

Krajský soud v Plzni v úterý zopakoval rozsudek z loňského dubna a Martina Chvátala z Karlových Varů poslal za zabití jeho manželky na deset let do vězení. Chvátal svou ženu v afektu utopil ve vaně v jejich společném bytě.

Vrchní soud v Praze loňský rozsudek krajského soudu zrušil a nařídil, aby plzeňský soud vyhověl požadavku obhajoby a nechal zpracovat ještě další znalecké posudky o psychickém stavu obžalovaného.

První posudky totiž říkaly, že muž byl během incidentu příčetný zhruba na padesát procent, takže své jednání ovládat mohl. Další zprávy však zamíchaly kartami, protože znalci přišli s tím, že obžalovaný jednal ve stavu patického afektu, byl nepříčetný a ovládat se nemohl. Soud kvůli protichůdným posudkům povolal další znalce.

Úkolu se ujala komise šesti odborníků z Psychiatrické léčebny v Bohnicích a jejich závěr, který na začátku tohoto týdne přednesli u soudu, byl jasný. Chvátal byl v době vraždy příčetný a mohl se ovládat.

Advokát obžalovaného Martin Tocik se však nechal slyšet, že tyto poslední posudky jsou nekvalitní, a doslova řekl, že jsou odfláknuté. K natolik delikátní věci prý odborníci přistoupili nezodpovědně, vyšetření provedli nedůkladně a nedostatečně se seznámili se zdravotním stavem obžalovaného, který byl v době spáchání trestného činu údajně v těžké depresi. „My nyní zvažujeme stížnost k České lékařské komoře,“ sdělil Tocik. „Vždyť to není normální, jeden znalec řekne, že byl příčetný, druhý, že byl příčetný na padesát procent, a další, že byl zcela nepříčetný,“ pronesl Tocik.

Senát krajského soudu se však přiklonil ke zprávám bohnických znalců. „Pracovalo na tom šest lidí, není možné s takovými posudky polemizovat. Jejich závěry jsou jednoznačné a logické,“ oponoval předseda senátu Jan Špeta.

Sám obžalovaný ještě před vynesením rozsudku k celé věci vyjádřil lítost. „Jsem vinen její smrtí a jsem z toho nešťastný. Budu s tím žít do konce života. V době, kdy se to stalo, jsem byl v těžké depresi, léčil jsem se na psychiatrii a byl jsem na pokraji sebevraždy, kterou jsem bohužel odložil,“ pronesl Chvátal odevzdaně. „Jsem nešťastný z toho, že tato tragédie zasáhla tak široký okruh lidí. Byl zmařen lidský život a už se to nedá vrátit,“ doplnil roztřeseným hlasem muž.

Ihned po vynesení rozsudku se na radu svého advokáta odvolal, takže případem se bude podruhé zabývat Vrchní soud v Praze.

Ve vraždu, která se stala 11. září 2007, vyústil manželský trojúhelník. „Pan Chvátal nezvládl situaci, kdy si jeho manželka našla přítele a rozpadla se mu rodina. Ta reakce byla výsledkem stresu,“ vysvětloval před soudem psychiatr Bronislav Kobeda.

Sám obžalovaný v soudní síni zmínil, že celou věc už s odstupem vidí jinak. „Nedokázal jsem pochopit, že to manželství je pryč. Pořád jsem měl pocit, že rodinu můžu zachránit,“ hlesl před soudem muž.

Krize ve vztahu začala už v roce 2006, v březnu 2007 prý žena navrhla pauzu ve vztahu, v dubnu svému muži řekla, že má přítele, čímž mu zasadila ránu. Chvátal se za milencem rozjel, aby mu vysvětlil, že rozvrací rodinu. V srpnu skončil na psychiatrii, ale stále doufal, že rodinu udrží pohromadě. Jeho žena si přála rodinný domek, na což muž dával všechny úspory. Zhruba milion korun pak ale manželka z účtu vybrala a chtěla je podle obžalovaného použít na bydlení s novým přítelem.

V osudný den si dvojice vyměnila několik názorů na téma vztah a peníze. Když šla žena do koupelny, Chvátal ji povalil do vany a držel jí hlavu pod vodou. Když se vzpamatoval, zavolal své matce – lékařce, která přispěchala a ženu začala oživovat. I přesto pak sedmatřicetiletá žena po pěti dnech zemřela v nemocnici.

Chvátal před soudem řekl, že v oné chvíli se snažil zbavit zla. „Takto nemůže člověk jednat,“ uzavřel soudce Špeta.