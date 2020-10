Nejdříve deset tisíc korun, pak i dvacet nabízel osmatřicetiletý řidič, kterého kontrolovali policisté dopoledne v sobotu 3. října v obci Chyše.

Policejní kontrola, ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Hrabal

Řídil pod vlivem alkoholu a orientační dechová zkouška ukázala 0,71 promile alkoholu. „Řidič začal policistům nabízet peníze, pokud by šla věc vyřešit jinak. Když to policisté odmítli a sdělili mu, že musí postupovat podle zákona, řidič částku navýšil z deseti tisíc korun na dvojnásobek,“ informovala mluvčí policie Eva Valtová. Vedle řízení v opilosti se tak bude osmatřicetiletý muž zpovídat i z podplácení, za což mu hrozí až šest let vězení.