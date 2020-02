Až na jeden rok může skončit ve vězení sedmačtyřicetiletý cizinec, který v malé obci u Bochova vlastní obchod se smíšeným zbožím.

Ilustrační foto.

Podle informací Deníku je to vietnamský podnikatel. Jak informovala mluvčí policie Eva Valtová, cizinec opakovaně prodával alkohol nezletilým. „Od prosince roku 2018 do loňského srpna několikrát prodal láhev alkoholu mladistvé dívce a jejím stejně starým přátelům,“ upřesnila policejní mluvčí. Dodala, že alkoholické nápoje jim měl prodat, aniž by si předtím ověřil jejich plnoletost. Policie už muže obvinila z přečinu podání alkoholu dítěti.