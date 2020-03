Přes dvacet lidí okradl o téměř sto osmdesát tisíc korun podvodník, který ke svým nekalým praktikám využíval internet.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

„Pětadvacetiletý muž z Prahy od ledna 2018 do března loňského roku na internetových inzertních portálech zveřejňoval nabídky na prodej mobilních telefonů. Peníze od zákazníků si nechal zasílat na svůj účet, a zboží jim nezaslal. Následně s nimi přerušil veškerý kontakt,“ uvedla mluvčí policie Eva Valtová. Jelikož byl muž za stejný čin v minulosti už trestán, nyní mu hrozí vyšší sazba odnětí svobody. I vzhledem k výši škody to může být až pět let.