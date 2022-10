Ve spolupráci se Zásahovou jednotkou Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje dokončili kriminalisté Karlovarského kraje tento týden několikaměsíční operaci, která byla zaměřená na provozovatele autoškol a zkušební komisaře na území Karlovarského kraje, zejména pak na Chebsku. Výsledkem je pět zadržených osob od 41 do 56 let. Informovala o tom policejní mluvčí Kateřina Pešková.

"Při následných domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor kriminalisté zajistili finanční prostředky ve výši více než 400 tisíc korun, techniku - počítače nebo mobilní telefony, a také razítko lékaře, které zadržené osoby používaly k vystavování padělků lékařských zpráv. Krajští kriminalisté z Odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili trestní stíhání této pětice osob. Čtyřiapadesátiletého muže obvinili ze spáchání zločinu přijetí úplatku a přečinu zneužití pravomoci úřední osoby. Čtyři muže ve věku 41, 42, 52 a 56 let pak obvinili ze spáchání zločinu podplácení. Dva z nich, ve věku 41 a 56 let, byli navíc obviněni i ze spáchání přečinu padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu," upřesnila mluvčí.

Prodej parcel v Perninku šetří kriminálka. Ministerstvo už dostalo podklady

Trestná činnost měla spočívat v tom, že čtyřiapadesátiletý zkušební komisař měl během téměř osmi měsíců od února až do svého zadržení opakovaně minimálně v padesáti případech přijal finanční hotovost za to, že zajistí žadatelům o řidičské oprávnění z konkrétních autoškol v souvislosti se získáním řidičského oprávnění, případně jeho rozšířením, bezproblémové a úspěšné vykonání zkoušky odborné způsobilosti. "Trojice obviněných provozovatelů autoškol, včetně dalšího obviněného, který jim s trestnou činnosti napomáhal, měla před konáním závěrečných zkoušek předávat zkušebnímu komisaři finanční hotovost, kterou obdržela od žadatelů," pokračovala mluvčí Pešková.

Šestapadesátiletý obviněný na žádost jednačtyřicetiletého obviněného vyrobil za úplatu padělek lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel na jména žadatele o řidičské oprávnění, a to s vědomím, že posudku bude užito v souvislosti v řízení o znovuzískání řidičského oprávnění. "Jednačtyřicetiletý muž měl poté padělek předložit jako pravý společně s žádostí o přezkoušení odborné způsobilosti žadatele zkušebnímu komisaři," dodala mluvčí s tím, že policejní vrchní komisař podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí všech pěti obviněných do vazby. Na základě rozhodnutí soudu putoval do vazby čtyřiapadesátiletý muž, ostatní budou stíháni na svobodě.

Zelenou hvězdu Karlovarského kraje získá za péči o užovku stromovou Zamenis

V případě prokázání viny hrozí čtyřiapadesátiletému muži trest odnětí svobody až na 10 let, zbylé čtveřici pak trest odnětí svobody až na 6 let.