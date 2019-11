Pachateli mají být tři muži ve věku 19, 19 a 22 let. „Proti trojici zahájili policisté trestní stíhání. Všichni tři muži už byli obviněni ze spáchání přečinů krádež a poškození cizí věci,“ uvedla mluvčí policie Eva Valtová.

Zloději se měli v nejméně jedenácti případech vloupat do prostor myček, autobazarů i stanic státní technické kontroly. „Nejvíce se zajímali o pokladničky a trezory. Například o jedné srpnové noci přišli do samoobslužné myčky v Ostrově, kde urazili visací zámky u měničky bankovek a poté z ní vyndali zásobníky na mince,“ upřesnila Valtová. V polovině října se pak trojice vloupala do kanceláře autobazaru, kde ukradla trezor s pětapadesáti tisíci korunami a plynovou pistolí. Jejich počínání ukončilo vloupání do myčky v Ostrově před několika dny. „Přivolaná policejní hlídka přijela i se psem, který zachytil stopu a policisty dovedl až k odstavenému vozu zlodějů. V tom nikdo nebyl, a vozidlo bylo zajištěno takzvanou botičkou. Obvinění muži se po několika hodinách ke svému vozidlu vrátili a následně byli zadrženi,“ upřesnila mluvčí policie.

Celková způsobená škoda této trojice byla odhadnuta přibližně na 800 tisíc korun. Hlavou a iniciátorem byl zřejmě 19letý muž, který nechyběl u žádné z krádeží. „Vyšetřovatel podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na jeho vzetí do vazby. Ten jej akceptoval a karlovarský soud rozhodl o jeho umístění do vazební věznice,“ dodala.