Někteří zloději nemají opravdu žádnou úctu. Svědčí o tom i vloupání do Národní památky Rudé věže smrti ve Vykmanově u Ostrova ze začátku července. Policie už zloděje dopadla.

„Vandal se do objektu násilně vloupal a poté poničil téměř vše, co mohl. Poškodil stojany výstavy a rozbil i vitrínu s modelem věže smrti. Jeho pozornosti neušly ani historické vojenské přilby, CD nosič se zvukovými nahrávkami a brožury, to vše odcizil,“ uvedla mluvčí policie Eva Valtová s tím, že škodu ve výši 6 tisíc korun napáchal třicetiletý muž z Ostrova. Hrozí mu dva roky odnětí svobody.