Policie postupovala podle zákona a nedodržení vládních nařízení se nejdříve snažila vyřešit domluvou. Takové jsou závěry policejního šetření ke stížnosti, kterou podal Robert Plos, otec studentky Střední keramické školy Karlovy Vary. Deník před časem informoval, že policisté pokutují studenty této školy, která se nachází v problematické čtvrti Rybáře, za to, že nemají před školou nasazenou ochranu obličeje. Během velmi krátké doby dostalo pokutu nejméně 29 mladých keramiků. Dcera Roberta Plose pokutu sice nedostala, přesto byl případ byl podle něho tak alarmující, že se rozhodl na něj upozornit.

"S odpovědí, kterou jsem tento týden dostal, rozhodně spokojený nejsem a nenechám to tak. Podám stížnost na postup policistů," říká rodič a pokračuje: "Policisté se chovali tendenčně, proti studentům byli zaujatí, někdy byli i neslušní. Jedné studentce, která si respirátor sundala před školou jen proto, aby se napila, řekli, že se napije až příští týden, až to bude na veřejnosti možné. Nedomlouvali jí a rovnou jí dali pokutu."

Mluvčí policie Kateřina Krejčí už před časem vysvětlovala, že policisté kontrolují dodržování vládních nařízeních v celých Rybářích a nezaměřují se prioritně jen na okolí keramické školy. "Konkrétně v lokalitě Karlovy Vary – Rybáře po celé délce Sokolovské ulice je mnoho zastávek hromadné dopravy, velký provoz a pohyb občanů. Zaznamenali jsme už několik podnětů od občanů, že v této ulici dochází k nedodržování opatření spočívajícího v povinnosti nošení ochrany dýchacích cest,“ uvedla v polovině května mluvčí Krejčí.

Redaktoři Deníku byli na místě a podle oslovených studentů policisté několikrát i park před školou objeli. Pak zastavili a postupně si volali k autu jednotlivé hříšníky. "Vyšly jsme z budovy, byly jsme tři holky. Chtěla jsem si respirátor na chvíli sundat, kamarádka ho měla pod nosem, druhá v ruce. Najednou se objevil policista a volal si nás k autu a že chce náš občanský průkaz. Další mezitím obešel další skupinky studentů a všechny si nás postupně svolali k autu. Neměla jsem z toho vůbec dobrý pocit, nikdo nevěděl, co bude. Nedomlouvali nám a rovnou nám oznámili, že dostaneme stokorunovou pokutu. Řekli nám, že je nízká z preventivních důvodů. Bylo nás asi deset, co v jeden okamžik policisté takto zpokutovali,“ vyprávěla v květnu jedna ze studentek, která si nepřála být jmenována.

"Město jsem opakovaně procházel, ale nikde jsem policisty při kontrolách neviděl. Vypadá to, jako by pokutování studentů bylo na čísi objednávku. Jsem rozhodnutý podat stížnost k Inspekci ministerstva vnitra. Pokud policisté řešili porušení ve většině případů domluvou, jak tvrdí, tak ať to doloží čísly. Zajímalo by mě, kolik zde udělali kontrol a kolik pokut z toho vzešlo," dodává Robert Plos, profesionální hasič, který nechce nařízení rozhodně zlehčovat, ale tvrdí, že by se mělo postupovat spravedlivě proti všem.

Podle Jana Špouly, vedoucího odboru vnitřní kontroly Krajského ředitelství Policie Karlovarského kraje, nebylo cílem kontrol dehonestovat studenty. "Výkon služby byl situován dle instruktáží na místa s větší koncentrací lidí, tedy obchodní centra, restaurace, nádraží, zastávky a další lokality dle aktuální situace," vysvětluje ve svém odůvodnění vedoucí odboru kontroly.

Podle Krejčí mají rodiče na stížnost právo. "V případě, že se občan domnívá, že jeho podání nebylo vyřízeno řádně, nechť se obrátí na příslušné instituce se žádostí o prošetření," reaguje policejní mluvčí s tím, že konkrétní statistiky kontrol před keramickou školou policie ale nemá. "Evidujeme pouze celkové statistiky kontrol a zjištěných porušení platných mimořádných opatření, nikoliv dílčí statistiky," uzavírá.

Ředitelka školy Markéta Šlechtová o situaci v polovině května věděla, výhrady proti ní neměla a nemá ani nyní. „Informace se ke mně donesla. Je to ale veřejné prostranství, a pokud má policie pokyn hlídat dodržování nařízení, tak to dělá. V médiích jsem slyšela, že má být lidem nejdříve domluveno a pokud to nerespektují, až pak by měla přijít na řadu pokuta," dodává Šlechtová.