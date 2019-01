Karlovarský kraj - Kriminalisté z Odboru obecné kriminality v Karlových Varech si v pátek dopoledne od středočeských kriminalistů převzali případ vraždy 21letého muže. Po provedené pitvě bylo zjištěno spáchání zvlášť závažného zločinu v Karlovarském kraji.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Stehlík Lubomír

Pohřešovaného mladíka hledaly desítky policistů. Jeho tělo bylo nakonec nalezeno v jednom z opuštěných domů na Karlovarsku.

"Tělo jednadvacetiletého muže z Mladoboleslavska, který byl pohřešován od 23. ledna, bylo v nočních hodinách na 25. ledna nalezeno v opuštěném objektu na Karlovarsku při provádění společných opatření středočeských a karlovarských policistů. Provedená soudní pitva potvrdila násilnou smrt," uvedl k případu policejní mluvčí Pavel Truxa.

"Středočeští kriminalisté v návaznosti na tyto skutečnosti zahájili ve čtvrtek trestní stíhání šestačtyřicetiletého muže pro zločin vraždy, za který mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 15 do 20 let, případně i výjimečný trest. Kriminalisty byl podán podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby," dodal mluvčí. Bližší informace s ohledem na stav probíhajícího trestního řízení policie poskytovat nebude.

"V pátek odpoledne soudce v Karlových Varech rozhodl o uvalení vazby na obviněného muže. Policisté jej následně eskortovali do vazební věznice," doplnila informace policejní mluvčí Kateřina Krejčí.

Mladík v pondělí 22. ledna kolem 20. hodiny odjel z místa trvalého bydliště v obci Luštěnice na Mladoboleslavsku jako spolujezdec v osobním vozidle Renault Megane černé barvy, registrační značky 4L85246, které řídil šestačtyřicetiletý muž.

Policie ve středu uvedla, že se zmiňovaným automobilem mohli být oba muži viděni v době od 21:00 do 24:00 hodin na trase mezi okresy Mladá Boleslav a Karlovy Vary, případně přímo v krajském městě Karlovy Vary. „Na základě aktuálních poznatků nelze vyloučit, že by pohřešovaný mohl být omezen na osobní svobodě, popřípadě v ohrožení života,“ informovala o pohřešovaném policejní mluvčí Lucie Nováková. Nejhorší možný scénář se poté, bohužel, naplnil.

Do rozsáhlé pátrací akce po jedenadvacetiletém mladíkovi bylo okamžitě nasazeno kolem padesáti policistů i psovodi. Vzhledem ke zhoršeným klimatickým podmínkám, špatné viditelnosti a velmi členitému terénu, muselo být pátrání ve večerních hodinách ale ukončeno. Pokračovalo až poté, co se podmínky zlepšily. Na jeho konci pak byl nález mrtvého těla.