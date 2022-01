Na prvního muže, který vypadá na 26-28 let, je vysoký 170-172 cm a má štíhlou postavu, oválný obličej, modré oči a krátké hnědé vlasy a nosí knír a bradku, vydal Okresní soud Plzeň – město příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Trest dostal za za spáchání několika trestních činů a měl by se pohybovat v Plzeňském kraji.