Policie na případu pracovala několik měsíců. V první polivině ledna pak spadla klec. "Kriminalisté společně se Zásahovou jednotkou Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje zadrželi šest osob, které se podílely na dovozu látky pseudoefedrin ze zahraničí do České republiky. Z látky pseudoefedrin měli následně vyrábět a na Chebsku distribuovat drogu pervitin," uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Šestice lidí z Chebska ve věku 36 až 61 let dávala dohromady od poloiny minulého roku finance, aby pak koupili pseudoefedrin, který pro ně měl v zahraničí zajistit jeden z nich, 50letý muž. "Poté, co obdržel peníze, látku obstaral, do Čech ji pak měl převézt 61letý cizinec osobním autem. I tento cizinec byl zadržen," pokračuje Kopřiva.

Na Chebsku proběhlo v jednu chvíli několik domovních prohlídek najednou. "Zajistili jsme finanční hotovost pocházející z distribuce drog, přes 90 gramů pervitinu a více než 2,4 kilogramu pseudoefedrinu. Pokud by se podařilo členům organizované skupiny z této látky vyrobit pervitin, tak by následným prodejem na černém trhu utržili částku ve výši nejméně 2 miliony korun," vypočítal mluvčí policie.

Chebští kriminalisté následně obvinili čtyři muže ve věku 37, 47, 50 a 61 let a dvě ženy ve věku 36 a 38 let ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

"Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí pěti obviněných, kromě osmatřicetileté ženy, do vazby, což akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu tak byla pětice osob vzata do vazby. V případě prokázání viny hrozí šestici osob trest odnětí svobody až na deset let, jelikož měli spáchat tento zvlášť závažný zločin jako členové organizované skupiny a ve velkém rozsahu," dodal Kopřiva.

