Osm zadržených osob, několik domovních prohlídek, zajištěno 1,5 kilogramu pervitinu a tři varny na výrobu této drogy. To je výsledek speciální policejní akce nazvané Mouka, kterou kriminalisté Karlovarského kraje společně se zásahovou jednotkou zakončili v sobotu 28. ledna. Je to tak už druhá speciální operace na území Karlovarského kraje za první týdny letošního roku. Jak Deník informoval, 15. ledna podnikli policisté s celníky z protidrogového oddělení v Plzni pod názvem Kern razii v chebské tržnici Asia Dragon Bazar Svatý Kříž u Chebu.

U akce Mouka šlo o distribuci a výrobu pervitinu v rámci organizované skupiny. "K samotné realizaci této akce došlo v sobotu 28. ledna v brzkých ranních hodinách společně se Zásahovou jednotkou Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Na různých místech na území Karlovarského kraje, konkrétně v Chodově na Sokolovsku či v Karlových Varech, bylo zadrženo osm osob. Tato skupina se měla po předchozí domluvě a přesně rozdělených úkolech podílet na výrobě psychotropní látky metamfetamin, tedy pervitinu," uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Upřesnil, že jednotlivé zadržené osoby na různých místech v České republice po domluvě nakupovaly za částky v řádech desetitisíců korun potřebné suroviny a prostředky pro výrobu pervitinu. "Následně v bytě či rodinném domě v uvedených městech mělo docházet k výrobě pervitinu, a to nejméně od srpna minulého roku. Vyrobený pervitin poté nyní už zadržené osoby dále neoprávněně distribuovaly, a to samozřejmě za finanční prostředky," pokračoval mluvčí Kopřiva s tím, že při policejní akci bylo provedeno několik domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor na několika místech v regionu. Kriminalisté při nich zajistili 3 varny pervitinu, finanční prostředky ve výši bezmála 200 tisíc korun a přibližně 1,5 kilogramu pervitinu.

Kriminalisté v rámci akce Mouka zahájili trestní stíhání pěti osob ve věku 40, 43, 43, 44 a 49 let, které obvinili z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. "Na obviněné podal vrchní policejní komisař podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na jejich vzetí do vazby, který státní zástupce akceptoval a soudce poslal čtyři osoby do vazební věznice. V případě prokázání viny hrozí obviněným osobám trest odnětí svobody až na dvanáct let, protože měli spáchat tento zvlášť závažný zločin jako členové organizované skupiny a ve velkém rozsahu," dodal policejní mluvčí.