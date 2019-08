Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Karlovarsko – Česká policie zahájila stíhání pětadvacetiletého muže z Karlovarska. Domnívá se, že muž bojoval proti ukrajinské armádě na východní Ukrajině, a mohl tak spáchat trestný čin teroristického útoku. Za toto jednání hrozí muži v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na dvacet let. Do válečného konfliktu se měl mladý muž zapojit v druhém pololetí roku 2015. Následně z Ukrajiny odjel zpět do České republiky a trvale má pobývat na Karlovarsku. Podle našich informací se nejedná o první případ. Válečníků z řad českých občanů, kteří se přidali do bojů na ukrajinském Donbase, je více. Informaci serveru Deník N potvrdil Martin Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze.