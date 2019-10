Jde o devětatřicetiletého muže. Podle informací Deníku se jedná o čerpací stanici ve Všeborovicích, která se nachází na rychlostní silnici z Karlových Varů do Ostrova. Obsluha benzinky se k případu nechtěla vyjadřovat a mluvčí Unipetrolu, který měl podat redakci stanovisko, nebral telefon.

„Obviněný muž vstoupil do prostoru čerpací stanice maskovaný kapucí a punčochou nataženou přes obličej ve večerních hodinách. Po vstupu do objektu měl okamžitě přistoupit k prodejnímu pultu, na obsluhu mířil střelnou zbraní a požadoval vydání finanční hotovosti,“ informoval mluvčí policie Jakub Kopřiva. Žena, která v té době provozovnu právě obsluhovala, mu pochopitelně ze strachu o svůj život peníze vydala.

Lupič si na moc ale nepřišel, protože si odnesl necelých dvacet tisíc korun a k tomu pár krabiček cigaret.

Jak mluvčí Kopřiva doplnil, díky pořízenému videozáznamu a dostatku zajištěných stop na místě činu, se podařilo zloděje poměrně rychle vypátrat.

Soud už rozhodl o vzetí muže do vazby. „V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let,“ uzavřel Kopřiva.

Řada čerpacích stanic kvůli možnému přepadení například ani v noci nefunguje, od 23 do 5 hodin do rána má zavřeno i přepadená všeborovická benzinka. Někde to mají vyřešeno i tak, že obsluha otevírá pouze malé okénko.